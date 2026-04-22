Il Napoli si prepara a sfidare la Cremonese in campionato, con la partita in programma venerdì sera. Antonio Conte sta valutando diverse scelte di formazione e ha deciso di schierare Alisson Santos come titolare al posto di altri possibili candidati. La decisione riguarda il reparto offensivo, mentre il resto della squadra dovrebbe rimanere invariato rispetto alle ultime uscite. La gara si svolgerà allo stadio della città ospitante.

Il Napoli venerdì sera affronterà la Cremonese in campionato. Antonio Conte sta riflettendo sugli undici titolari da poter mandare in campo e potrebbero esserci grosse novità rispetto ai due match precedenti, in cui gli azzurri hanno totalizzato un solo punto e rischiano di perdere anche il secondo posto (occupato dal Milan al momento, ma a pari punti). Le possibili scelte di Conte per Napoli-Cremonese. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che il tecnico del Napoli potrebbe variare delle scelte di formazione, a cominciare dai Fab Four; Lobotka e McTominay potrebbero partire titolari, con Anguissa in panchina. Anche Kevin De Bruyne lascerebbe il posto ad Alisson Santos sulla trequarti; il brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting non gioca titolare dal match del 14 marzo contro il Lecce.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte separa i Fab Four, Alisson Santos titolare contro la Cremonese

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