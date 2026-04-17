Antonio Conte decide di confermare la formazione con i quattro attaccanti titolari anche nella partita contro la Lazio, lasciando in panchina Alisson Santos. La scelta dell’allenatore si basa sulla volontà di riproporre lo stesso assetto offensivo già utilizzato in precedenza, con i quattro attaccanti in campo dall’inizio. La gara si svolge senza modifiche rispetto alle scelte di formazione fatte in precedenza, con il Napoli che affronta gli avversari senza variazioni significativa.

“Ritenta, sarai più fortunato”. Antonio Conte prende alla lettera la famosa frase dei gratta e vinci e ripropone per il Napoli, contro la Lazio, ancora i Fab Four insieme, dal primo minuto. Le ultime di formazione per Napoli-Lazio. Anguissa, dunque, dovrebbe affiancare Lobotka, con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund. Panchina per Alisson Santos, che subentrerà poi quasi sicuramente nel secondo tempo. Come riportato da Sky Sport, questi dovrebbero essere gli undici titolari a scendere in campo domani alle 18: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte insiste con i Fab Four, contro la Lazio Alisson Santos in panchina

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