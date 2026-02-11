Il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo i rigori contro una squadra avversaria. La partita si decide anche grazie ai cambi tattici di Antonio Conte, che hanno dato una spinta decisiva agli avversari. I tifosi si aspettavano un’uscita diversa, ma alla fine sono stati i cambi a fare la differenza. I minuti finali sono stati intensi e pieni di tensione, con il Napoli che ha cercato di reagire, senza riuscirci. La squadra di Spalletti lascia la competizione, mentre l’allenatore avversario celebra la sua tattica vincente.

La chiave della sconfitta, secondo Il Mattino, non va cercata soltanto nella lotteria dei rigori ma in ciò che è accaduto prima. Il Napoli, padrone del campo fino a venti minuti dal termine, avrebbe progressivamente smarrito aggressività e coraggio dopo una serie di scelte conservative che hanno inciso sull’inerzia della gara. Il riferimento è alle sostituzioni che hanno tolto dal campo Rasmus Højlund e Antonio Vergara, due tra i più dinamici fino a quel momento. “Togliere Hojlund e Vergara, per quanto stanchi, è stato l’errore che ha deciso il destino del Napoli in Coppa Italia.” Una scelta interpretata come eccessivamente prudente, figlia del timore di compromettere il prossimo impegno di campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli fuori dalla Coppa: decisivi i cambi di Conte

Approfondimenti su Napoli Fuori

Il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Como.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

COPPA ITALIA COMO ELIMINA IL NAPOLI AI RIGORI! FABREGAS #coppaitalia #news #fabregas #conte

Ultime notizie su Napoli Fuori

Argomenti discussi: Conte, risposta durissima in diretta tv: Scudetto? Di che parliamo. Per gli infortuni c'è solo una cosa da fare...; Dischetto amaro, Napoli fuori dalla coppa Italia; Conte: 'In due anni Scudetto e Supercoppa, farò il gesto del '2' a ogni conferenza'; Como, il sogno continua: elimina il Napoli ai rigori e sfiderà l'Inter in semifinale.

Napoli fuori dalla Coppa Italia, non ci resta che dare fastidioIl Napoli saluta la Coppa Italia, e il risultato è oggettivo. Una stagione che poteva prendere una piega diversa è stata segnata da episodi chiave, da una gestione delle rotazioni non sempre efficace ... msn.com

Napoli fuori dalla Coppa: decisivi i cambi di ConteForzAzzurri.net - Napoli fuori dalla Coppa: decisivi i cambi di Conte La chiave della sconfitta, secondo Il Mattino, non va cercata soltanto nella lotteria dei rigori ma in ... forzazzurri.net

Errore decisivo di Lobotka: il Napoli va fuori dalla Coppa Italia. - facebook.com facebook

#Napoli fuori dalla #CoppaItalia: passa il #Como, decisivo #Butez ai rigori x.com