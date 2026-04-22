Conte difende Scarpinato | Nessuna ombra Le 33 telefonate con Natoli? Sono amici da 30 anni… Cosa dicono i due magistrati sull’Antimafia Poi l’attacco al gruppo Angelucci

Il leader del Movimento 5 Stelle ha risposto alle accuse riguardanti alcune telefonate con un ex magistrato e ha negato qualsiasi ombra sulla loro relazione, precisando che sono amici da trent’anni. Ha anche commentato le dichiarazioni dei due magistrati sull’attività antimafia, rifiutando ogni accusa. Contestualmente, ha rivolto un attacco al gruppo Angelucci, coinvolto in altre vicende legali. Le sue parole sono state ascoltate durante un’intervista su Radio Rai 1.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando a "il Rosso e il nero", su Radio Rai 1, difende il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, membro della Commissione antimafia, che come tale si deve occupare dell'ex pm Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento alla mafia nell'inchiesta sul depistaggio dell'indagine mafia-appalti. Conte prende di mira l'inchiesta del Giornale, che ha pubblicato il verbale "sparito" sulla pista su cui stava lavorando Paolo Borsellino, con le ultime carte da lui lette prima di morire. Ecco cosa ha detto l'ex presidente del Consiglio. "Scarpinato è attaccato da tre giornali di destra - dice Conte - il cui proprietario è un parlamentare di maggioranza, è un dato oggettivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte difende Scarpinato: "Nessuna ombra. Le 33 telefonate con Natoli? Sono amici da 30 anni…". Cosa dicono i due magistrati sull’Antimafia. Poi l’attacco al gruppo Angelucci Notizie correlate Leggi anche: IL TELEFONISTA - Il M5S attacca Il Tempo ma sono ben 33 le telefonate di Scarpinato con Natoli sull'audizione in Antimafia "33 telefonate? Niente doveva essere concordato". Anche Lirio Abbate smaschera Scarpinato e Natoli da SottileLa richiesta di archiviazione da parte del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca, in cui sono contenute diverse... Altri aggiornamenti Si parla di: Il figlio di Borsellino: Parole deprecabili. E Conte difende il suo Scarpinato. Caso mascherine Covid, Conte: Accuse assurde, Fratelli d’Italia chiede dimissioniIl caso Giuseppe Conte si complica tra intercettazioni e accuse sulle mascherine Covid: il leader M5S respinge tutto e difende Roberto Scarpinato. baritalianews.it Il figlio di Borsellino: Parole deprecabili. E Conte difende il suo ScarpinatoManfredi: Rammaricati per gli insulti. La sinistra però non prende le distanze ... msn.com