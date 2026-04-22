33 telefonate? Niente doveva essere concordato Anche Lirio Abbate smaschera Scarpinato e Natoli da Sottile

Le indagini della procura di Caltanissetta hanno portato alla richiesta di archiviazione, accompagnata da intercettazioni che coinvolgono gli ex magistrati Natoli e Scarpinato. Tra le conversazioni sotto esame spiccano 33 telefonate, di cui si dice che nulla fosse stato concordato. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni, con alcuni giornalisti che hanno messo in luce elementi che contraddicono versioni precedenti.

La richiesta di archiviazione da parte del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca, in cui sono contenute diverse intercettazioni che vedono protagonisti gli ex pm Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato, oggi senatore dei 5 Stelle, continuano a far discutere. I due, infatti, hanno effettuato decine e decine di telefonate il cui oggetto era l’audizione di Natoli in commissione antimafia, di cui Scarpinato è membro, e questa già di per sé dovrebbe essere una grande anomalia, per usare un eufemismo: decidevano gli argomenti, le domande, si accordavano su cosa concentrarsi. Ecco, quindi, che ieri sera a FarWest, programma condotto da Salvo Sottile, erano ospiti i giornalisti Filippo Facci, Lirio Abbate, e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "33 telefonate? Niente doveva essere concordato". Anche Lirio Abbate smaschera Scarpinato e Natoli da Sottile Notizie correlate Leggi anche: IL TELEFONISTA - Il M5S attacca Il Tempo ma sono ben 33 le telefonate di Scarpinato con Natoli sull'audizione in Antimafia Gasparri: "Si indaghi sul ruolo ambiguo di Natoli e Scarpinato ma anche su Caselli e Pignatone"Il caso sollevato da Il Giornale, relativo alle intercettazioni che vedono, suo malgrado, protagonista l’eroico giudice Paolo Borsellino ma anche suo...