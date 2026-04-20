Nella giornata di ieri, alle 13:29, i capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera hanno diffuso una nota in cui accusano alcuni quotidiani di aver avviato una campagna di diffamazione contro un senatore. Contestualmente, sono emerse 33 telefonate tra un avvocato e un collaboratore di un quotidiano, riguardanti un’audizione in Commissione antimafia. Questa vicenda ha suscitato dubbi sulla natura delle relazioni tra i media e i soggetti coinvolti.

Ore 13,29 di ieri. I capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, diffondono alle agenzie una nota in cui accusano Il Tempo e Il Giornale di una «campagna di fango» contro il senatore Roberto Scarpinato. La colpa del nostro quotidiano sarebbe di aver pubblicato, per quattro giorni consecutivi, delle notizie documentate in cui abbiamo riportato con dovizia di particolari delle telefonate con cui l'ex pm Scarpinato, oggi parlamentare pentastellato, nonché componente della commissione parlamentare Antimafia, "apparecchiava" l'audizione dell'ex collega Gioacchino Natoli sul tema dell'inchiesta mafia e appalti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - IL TELEFONISTA - Il M5S attacca Il Tempo ma sono ben 33 le telefonate di Scarpinato con Natoli sull'audizione in Antimafia

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