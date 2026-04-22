Conte all’attacco sul decreto sicurezza | State obbligando gli avvocati a commettere due reati Così mettete in imbarazzo anche Mattarella

Giuseppe Conte ha criticato duramente il decreto sicurezza, sostenendo che la norma costringe gli avvocati a commettere due reati e mette in imbarazzo anche il presidente della Repubblica. Con un tono ironico, l’ex premier ha annunciato che il Movimento 5 Stelle voterà no alla fiducia sul provvedimento, definendo la norma “surreale” e sottolineando il suo atteggiamento di dissenso.

«Ci siete riusciti, con questa norma surreale ci avete stupito». Sceglie l’ironia Giuseppe Conte per annunciare il voto contrario del Movimento 5 stelle sulla fiducia al decreto sicurezza. L’ex premier è intervenuto con toni accesi sul provvedimento, già approvato dal Senato e ora all’esame della Camera in attesa della conversione in legge. «Meloni ha detto che è una norma di buon senso, mentre configura due reati: patrocinio infedele e corruzione. L’avvocato viene pagato dallo Stato perché debba convincere il cliente a sottoscrivere una soluzione. State costringendo gli avvocati a commettere due reati. Meloni come fa a dire che è una soluzione di buon senso? È così confusa dopo la sveglia referendaria per dire queste stupidaggini in libertà», attacca Conte dai banchi dell’opposizione.🔗 Leggi su Open.online

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