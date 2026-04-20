Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica. La visita riguarda il decreto sicurezza e l’incentivo previsto per gli avvocati che assistono nei rimpatri. Nessun dettaglio aggiuntivo sul contenuto della discussione o su eventuali decisioni adottate durante l’incontro.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si è appreso da fonti parlamentari. Resta alta infatti l'attenzione - e l'attesa - del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d'origine. Il faro del Quirinale Da giorni è attivo il faro del Quirinale su una norma che ha provocato l'allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Decreto sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su incentivo per gli avvocati che seguono i rimpatri

Notizie correlate

Leggi anche: Decreto Sicurezza, incontro riservato al Quirinale tra Mattarella e Mantovano

Sicurezza, oggi il decreto: Mantovano al Colle da Mattarella, ritocchi su fermo preventivo e scudo penaleIl decreto Sicurezza è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Il decreto sicurezza al Senato senza relatore.

Decreto sicurezza, dal Quirinale alta attenzione sui rimpatri: le opzioni di Mattarella se la norma non cambia. Il sottosegretario Mantovano al CollePrevisto un incentivo di 615 euro per gli avvocati i cui assistiti scelgono di essere rimpatriati. Costa (FI) ha già proposto una modifica, le opposizioni protestano: il testo è incostituzionale ... roma.corriere.it

Decreto Sicurezza, il sottosegretario Mantovano al Colle per incontro con MattarellaTeheran, 4 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato negli ultimi giorni immagini delle basi statunitensi in Medio Oriente, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta ... ilfattoquotidiano.it