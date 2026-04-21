Anche Mattarella contro il compenso agli avvocati | il decreto sicurezza è l'incubo di Meloni

Il termine per la conversione del decreto sicurezza scade sabato, e un emendamento approvato in Senato ha suscitato reazioni anche al Quirinale. Mattarella si è espresso contro il compenso agli avvocati previsto dal provvedimento, che rischia di provocare una crisi politica se non sarà convertito. Se il decreto non dovesse essere approvato entro la scadenza, potrebbe rappresentare un fallimento per il governo e la presidente del Consiglio.

Sabato scade il termine e l'emendamento approvato in Senato ha fatto muovere anche il Quirinale. Senza conversione sarebbe la Caporetto di Meloni e del governo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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