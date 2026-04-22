Connor Storrie | il protagonista di Heated Rivalry pronto ad approdare a Hollywood con Turpentine

Connor Storrie, noto per il suo ruolo nella serie canadese Heated Rivalry, si appresta a entrare nel mondo di Hollywood. Secondo le ultime notizie, l’attore dovrebbe unirsi al cast del nuovo film diretto da Craig Zobel, accanto a Melissa McCarthy. Non sono stati ancora rivelati dettagli sulla produzione o sul ruolo che interpreterà, ma l’annuncio ha suscitato interesse tra gli appassionati di cinema.

Il protagonista della serie canadese sembra stia per affiancare Melissa McCarthy sul set del nuovo progetto diretto da Craig Zobel. Connor Storrie, dopo il successo ottenuto con la serie Heated Rivalry, sembra stia per ottenere un ruolo da protagonista a Hollywood. L'attore, che nello show tratto dai romanzi di Rachel Reid ha la parte di Ilya Rozanov, è infatti vicino a ottenere una parte nel thriller Turpentine. I primi dettagli sul thriller Il film, che può già contare sulla presenza nel cast di Melissa McCarthy, sarà diretto da Craig Zobel (The Penguin). Al centro della trama di Turpentine ci sarà un figlio irresponsabile che ingaggia degli amici per derubare i propri genitori e ripagare così un debito che ha nei .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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