Dopo aver recitato nello show canadese ambientato nel mondo dell'hockey, l’attore noto per il ruolo di Ilya è stato selezionato da Verizon come nuovo volto pubblicitario. In precedenza, è stato protagonista di uno spot di stampo 'horror' diretto dalla regista Nia DaCosta. La sua presenza nel settore pubblicitario si aggiunge alle sue esperienze televisive, senza ulteriori dettagli sui contratti o accordi.

L'interprete di Ilya nello show canadese ambientato nel mondo dell'hockey è stato scelto come nuovo testimonial da Verizon. La compagnia telefonica Verizon ha affidato a Nia DaCosta il compito di realizzare un originale spot ispirato ai film slasher con protagonista Connor Storrie, la star della serie cult Heated Rivalry. Il filmato, molto ironico, dopo essere stato condiviso online ha già superato quota 40.000 visualizzazioni su YouTube in un paio d'ore. Cosa mostra lo spot con Connor Storrie Il cortometraggio ideato per promuovere i servizi di Verizon si intitola Look Behind You ed è stato diretto da Nia DaCosta, reduce dal lavoro compiuto dietro la macchina da presa di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (di cui potete . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Connor Storrie, dopo Heated Rivalry, protagonista di uno spot 'horror' diretto da Nia DaCosta

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Connor Storrie fotografato da Tyler Mitchell per Vogue x.com

#MEGustaEdicola - Connor Storrie per V Magazine. L'attore, reduce dal successo della serie Heated Rivalry, non perde occasione per farci vedere il motivo per cui non bisogna perdersi la serie... un valido motivo PER VEDERE LE ALTRE FOTO CLICCA Q - facebook.com facebook