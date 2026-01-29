Come lo stylist James Yardley ha trasformato Connor Storrie di Heated Rivalry in un protagonista di nuova generazione della moda

Connor Storrie, attore emergente di Heated Rivalry, sta facendo parlare di sé grazie a un cambio di look deciso e curato in ogni dettaglio. È stato il suo stylist, James Yardley, a svelare come ha scelto gli outfit giusti per portarlo sotto i riflettori, trasformandolo in una nuova icona della moda. Storrie, che fino a poco tempo fa era sconosciuto, ora si muove con sicurezza tra red carpet e servizi fotografici, grazie anche a questo lavoro di stile.

Storrie ha indossato Saint Laurent per la prima volta ai Golden Globe 2026, quando il suo stylist James Yardley ha accostato a uno splendido smoking nero una spilla con diamanti di Tiffany & Co. Storrie sembra tagliato su misura per l’universo ad alto numero di ottani e dall’eleganza levigata che Anthony Vaccarello ha costruito da Saint Laurent. (Secondo fonti di settore, in questa stagione ha firmato un accordo in esclusiva per presenziare soltanto a quella sfilata). Storrie ha tutte le caratteristiche del protagonista contemporaneo, con lineamenti scolpiti e uno sguardo intensissimo, eppure si muove con la sicurezza di una star della vecchia Hollywood, attitudine che Yardley ha scelto consapevolmente di valorizzare, quando si è trattato di costruire per lui un’immagine da futura superstar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

