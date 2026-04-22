Conferenza stampa Van der Brempt post Inter Como | Siamo molto delusi ma anche orgogliosi vi spiego il motivo
Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il difensore dei padroni di casa ha tenuto una conferenza stampa. Ha espresso sia delusione per l'eliminazione sia orgoglio per la prestazione della squadra. Ha spiegato i motivi della sua posizione e ha commentato l'andamento della partita, senza entrare in dettagli tecnici o personali. La discussione si è concentrata sui fatti accaduti in campo e sulle sensazioni post gara.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Van der Brempt post Inter Como: le parole del difensore dei lariani dopo il KO in semifinale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Cesc Fabregas al termine di Inter Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai nerazzurri in rimonta per 3 a 2. UMORE – « Siamo molto delusi, ma anche orgogliosi per quello che abbiamo mostrato qui a San Siro. Non è assolutamente facile portarsi sullo 0-2 contro l’Inter. Dobbiamo imparare anche da questa lezione, se miglioreremo i dettagli potremo raccogliere soddisfazioni. Siamo delusi per le ultime partite, ma credo potremo rialzarci. Metteremo in campo energie e carattere ».🔗 Leggi su Internews24.com
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