Conferenza stampa Van der Brempt post Inter Como | Siamo molto delusi ma anche orgogliosi vi spiego il motivo

Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il difensore dei padroni di casa ha tenuto una conferenza stampa. Ha espresso sia delusione per l'eliminazione sia orgoglio per la prestazione della squadra. Ha spiegato i motivi della sua posizione e ha commentato l'andamento della partita, senza entrare in dettagli tecnici o personali. La discussione si è concentrata sui fatti accaduti in campo e sulle sensazioni post gara.