Dopo la partita tra Inter e Roma, l’allenatore dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa per commentare il risultato. Ha descritto la squadra come matura e ha sottolineato come la vittoria sia stata particolarmente pesante dal punto di vista mentale. Ha anche spiegato i motivi dietro alcuni movimenti offensivi di un giocatore specifico durante la partita. Le sue parole sono state riportate subito dopo l’incontro di questa sera in campionato.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu post Inter Roma: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Inter Roma, match del 31° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 5 a 2. LUCESCU – « Stiamo pregando tutti che ritrovi la salute e si riprenda. Persona per bene, gli auguriamo il meglio, serve qualche preghiera in più ». SERATA SPECIALE PER IL GRUPPO ITALIANO – « Io non devo rispondere a questa domanda perché hanno risposto loro in campo. Prestazione meravigliosa di tutti. Si deve accettare e convivere con quello che è successo. Si va avanti e si cerca di imparare dagli errori per non ripeterli ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Roma: «Squadra matura e vittoria mentalmente pesante. Vi spiego il motivo dei movimenti offensivi di Acerbi»

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