Dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico dei lariani ha tenuto una conferenza stampa in cui ha rivolto i complimenti alla squadra avversaria e ha espresso il suo rimpianto. Ha inoltre dichiarato di essere innamorato di Calhanoglu e di quanto gli piaccia affrontarlo nelle partite. Le sue parole sono state riportate durante l’evento stampa, senza commenti o analisi aggiuntive.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Fabregas post Inter Como: le parole del tecnico dei lariani dopo il KO in semifinale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Cesc Fabregas al termine di Inter Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai nerazzurri in rimonta per 3 a 2. COMPLIMENTI ALL’INTER – « Complimenti all’Inter, giocheranno un’altra finale. Sono una squadra molto difficile da affrontare, ma noi abbiamo fatto molto bene. Venerdì mi ha fatto male perdere in quel modo a Sassuolo, oggi no. Oggi i ragazzi hanno dimostrato ancora di poter competere contro una squadra che vincerà lo scudetto con 4-5 partite di vantaggio ». RIMPIANTO? – « L’Inter è vincente, i giocatori hanno vinto insieme.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Fabregas post Inter Como: «Complimenti a loro, ho un solo rimpianto. Sono innamorato di Calhanoglu! Ogni volta che gioco contro di lui…»

La conferenza stampa di Fabregas dopo Como-Inter (Coppa Italia)

Notizie correlate

Conferenza stampa Fabregas post Como Inter: «Fischi a Bastoni? Cose di tifoseria per mettere pressione, vi spiego la scelta di Nico Paz da punta»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Fabregas post Como Inter, le parole del tecnico dei lariani dopo il pareggio nella semifinale d’andata di...

Conferenza stampa Fabregas pre Sassuolo Como: «Problemi in difesa contro l’Inter? Rispondo così»Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inter, Chivu: Scudetto? Faccio come i miei colleghi: mancano punti per la CL; Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale; Como ko, la furia di Fabregas: Non possiamo permetterci di pensare già all’Inter, due anni fa eravamo in B; Lariosport.it.

Como, Fabregas: Avremmo meritato noi la finale. Inter vincente, se gioca Calhanoglu…Le parole dell'allenatore dei lariani al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata questa sera ... fcinter1908.it

Como, Fabregas in conferenza: Chivu farà molto bene. Sono innamorato di Calhanoglu, non ce ne sono tanti cosìUn'altra rimonta subita dopo essere andati avanti di due gol contro l'Inter, ma questa, se possibile, fa ancora più male al Como che esce di scena dalla Coppa Italia proprio mentre stava assaporando l ... msn.com

Cristian Chivu letteralmente scatenato nel post partita di Inter-Como Da Monica Bertini ad Andrea Ranocchia, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti dopo la clamorosa rimonta dei suoi #intercomo #coppaitalia #chivu facebook