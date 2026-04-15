Due giorni prima della partita tra Sassuolo e Como, l’allenatore dei lariani ha tenuto una conferenza stampa in vista del 33° turno di Serie A 202526. La discussione si è concentrata sui problemi difensivi della squadra durante la recente sfida contro l’Inter. Fabregas ha risposto alle domande dei giornalisti, offrendo chiarimenti sulla situazione attuale e sulla preparazione alla prossima partita.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Fabregas pre Sassuolo Como: «Problemi in difesa contro l’Inter? Rispondo così»

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