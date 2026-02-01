Conferenza stampa Chivu post Cremonese Inter | Vogliamo essere competitivi! Vi spiego da dove nasce la mia rabbia nel secondo tempo
Dopo la vittoria contro la Cremonese, Chivu si presenta in conferenza stampa e spiega cosa lo ha fatto arrabbiare nel secondo tempo. Il tecnico nerazzurro vuole vedere più continuità e determinazione dalla squadra, soprattutto dopo alcuni errori che hanno rischiato di compromettere il risultato. Chivu si dice soddisfatto dell’atteggiamento generale, ma chiede ai suoi di essere più concreti e di non perdere la concentrazione. La gara ha dimostrato che l’Inter può puntare in alto, ma ancora ci sono margini di miglioramento.
COSA MI HA FATTO ARRABBIARE NEL SECONDO TEMPO? – « Il contesto, cosa stava succedendo in un momento in cui potevamo fare meglio. Mi prendo la vittoria, la maturità per capire modi di vincere determinate partite. Siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio all'intervallo, poi nel secondo tempo quello che sta succedendo negli ultimi due mesi ci ha portato ad abbassare i ritmi, pensando di poter andare avanti senza dare intensità.
Conferenza stampa Chivu post Parma Inter: «Vogliamo essere competitivi, nessuno qui regala nulla! Napoli? Mi incazzo di brutto se…»
Dopo la vittoria contro il Parma, Chivu ha commentato in conferenza stampa le ambizioni dell'Inter, sottolineando l'importanza di mantenere alta la competitività e la determinazione.
Conferenza stampa Zielinski post Genoa Inter: «Primo posto? Vogliamo essere in vetta a fine campionato. Lo scorso anno è stato complicato per me, vi spiego il motivo»
Dopo la vittoria contro il Genoa, Zielinski ha commentato in conferenza stampa le ambizioni dell'Inter e il suo percorso personale.
