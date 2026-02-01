Conferenza stampa Chivu post Cremonese Inter | Vogliamo essere competitivi! Vi spiego da dove nasce la mia rabbia nel secondo tempo

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Chivu si presenta in conferenza stampa e spiega cosa lo ha fatto arrabbiare nel secondo tempo. Il tecnico nerazzurro vuole vedere più continuità e determinazione dalla squadra, soprattutto dopo alcuni errori che hanno rischiato di compromettere il risultato. Chivu si dice soddisfatto dell’atteggiamento generale, ma chiede ai suoi di essere più concreti e di non perdere la concentrazione. La gara ha dimostrato che l’Inter può puntare in alto, ma ancora ci sono margini di miglioramento.

