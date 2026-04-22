Volley femminile il Conegliano vince il suo ottavo scudetto consecutivo

Il team di volley femminile di Conegliano ha conquistato il suo ottavo scudetto consecutivo, portando a nove il totale dei titoli vinti nella storia della società. La squadra ha ottenuto la vittoria nel campionato italiano, mantenendo il titolo anche quest’anno. La vittoria è stata ufficializzata al termine di una stagione che ha visto la squadra dominare la competizione nazionale.

Ottavo scudetto di fila, il nono nella propria storia. La Prosecco Doc Imoco A. Carraro Conegliano è ancora campione d’Italia di volley femminile. Nella gara 4 di finale scudetto, all’Allianz Cloud, le venete superano la Numia Vero Volley Milano 3-0. Questi i parziali: 17-25, 22-25, 22-25. Migliore realizzatrice per le ragazze allenate da Daniele Santarelli la solita Isabelle Haak con 19 punti. Alle padrone di casa, che si arrendono 3-1 nella serie, non bastano i 24 punti messi a segno dalla capitana Paola Egonu. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Volley femminile, il Conegliano vince il suo ottavo scudetto consecutivo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: match ball scudetto per Conegliano Conegliano-Milano, il duello infinito assegna lo Scudetto del volley femminileSi alza il sipario sulla Finale Scudetto di Serie A1 femminile, e ancora una volta il destino del tricolore passa dalla sfida tra Prosecco Doc Imoco... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Volley donne, Conegliano-Milano 1-3: per lo scudetto tutto rimandato a gara quattro; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo; Pallavolo femminile: Final Four Champions League 2025 - 2026 · Programma, calendario e dove vedere in diretta e streaming le partite di Conegliano e Scandicci | Volley; Playoff Serie A1 Tigotà – Gara 3, dentro o fuori: Conegliano punta il nono Tricolore, Milano cerca l’impresa. Numia Vero Volley Milano vs Conegliano: Gara 4 finale scudetto volley femminile 2026 all’Allianz CloudGara 4 finale scudetto A1 femminile: Numia Vero Volley Milano-Conegliano 22 aprile 2026 ore 20:30 Allianz Cloud Milano. Orari cancelli, parcheggio, trasporti e focus su preparazione colonna vertebrale ... milanolife.it Milano-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa finale scudetto cambia volto e si riaccende all’improvviso. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un epilogo scritto, oggi è diventato un ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Mari Froes · Vaitimbora. Gabi chiude così il primo set per Conegliano #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano - facebook.com facebook