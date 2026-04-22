A Conegliano, le pagelle per lo scudetto assegnano a Haak un 9 grazie alla sua outstanding performance, mentre Gabi riceve un 8,5 per la sua determinazione in campo. De Gennaro si distingue come elemento costante in tutte le vittorie, rappresentando un esempio di leader. La squadra si è distinta per l’impegno collettivo, con altre giocatrici che hanno contribuito ai risultati con prestazioni positive.

De Gennaro sempre presente in tutti i successi, fantastico esempio di giocatrice bandiera. Fahr decisiva al rientro dopo l'infortunio, Zhu riceve e si rifà in attacco con gli interessi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conegliano, le pagelle dello scudetto: Haak inarrestabile, 9. Gabi determinante, 8,5

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