Conegliano strapazza Novara e vola sul 2-0 in semifinale scudetto | Gabi torna da big Haak risolutrice

Conegliano ha battuto Novara nella seconda partita della semifinale scudetto di volley femminile, ottenendo così il secondo successo consecutivo e portandosi sul 2-0 nella serie. Gabi è tornata in campo come protagonista, mentre Haak ha contribuito con un punto decisivo. La gara si è conclusa con un risultato netto a favore delle padrone di casa.

Conegliano ha travolto Novara nella gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile, imponendosi al PalaIgor con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-21; 25-17) e portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Milano e Scandicci). Dopo la funambolica rimonta inscenata nel primo atto di fronte al proprio pubblico del PalaVerde, con annessa affermazione al tie-break, le Campionesse d’Europa hanno pigiato sull’acceleratore e hanno chiuso agevolmente i conti in poco più di un’ora di gioco, non permettendo mai alle piemontesi di rimanere in scia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Conegliano strapazza Novara e vola sul 2-0 in semifinale scudetto: Gabi torna da big, Haak risolutrice Articoli correlati Conegliano vola in semifinale playoff senza Gabi, Haak ancora MVPNel confronto valido per i quarti di finale del campionato di Serie A1 femminile, Prosecco DOC A. Conegliano maestra delle rimonte funamboliche: Haak e Zhu show, Novara cede nella semifinale scudettoConegliano ha confezionato una rimonta straripante nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile, inscenando il consueto ribaltone a cui... Una raccolta di contenuti su Conegliano strapazza LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Stavolta è Tolok che decide di giocare un pallonetto. Anche la russa trova il punto con questo colpo ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it