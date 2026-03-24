Conegliano ha vinto la terza partita della semifinale contro Novara con il punteggio di 3-1, conquistando così l'accesso alla finale scudetto. Durante l'incontro, Haak e Gabi hanno mostrato un gioco molto offensivo, mentre Fahr si è distinto in difesa e a muro. La sfida si è conclusa con i set 18-25, 25-20, 28-26 e 25-23.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak e della schiacciatrice Gabi (20 punti con due muri a testa) sotto la regia di Joanna Wolosz, in bella mostra anche la centrale Sarah Fahr (14 punti, 5 muri) spalleggiata sottorete da Cristina Chirichella (7). Ha riposato l’altro martello, prova solida di Fatoumatta Sillah (7) sotto la regia di Joanna Wolosz, ottimo lavoro del libero Monica De Gennaro. Novara ha dovuto scontare l’assenza della formidabile bomber Tatiana Tolok e senza la sua stella la missione si è complicate terribilmente. Stasera non sono bastate le attaccanti Mayu Ishikawa (14), Britt Herbots (13) e Lina Alsmeier (13). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Haak e Gabi sopra le righe, Fahr granitica a muro: Conegliano ribalta Novara e vola in finale scudetto

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