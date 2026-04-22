Condannato per detenzione e porto d' armi | condotta non collaborativa inammissibile il ricorso

La Cassazione ha confermato la condanna di un uomo di 41 anni, residente a Cerignola, per detenzione e porto di armi. La sentenza, emessa il 16 febbraio 2024 dal Gip del Tribunale di Foggia, prevede un anno e 10 mesi di reclusione e una multa di 3.100 euro. Il ricorso presentato dall’imputato è stato giudicato inammissibile a causa della condotta non collaborativa durante il procedimento.

La Cassazione mette il sigillo sulla vicenda di Francesco Da Bellonio, 41enne di Cerignola, condannato il 16 febbraio 2024 dal Gip de Tribunale di Foggia alla pena di 1 anno e 10 mesi per detenzione e porto di armi e a 3100 euro di multa. Sentenza che la Corte d'Appello di Bari aveva confermato e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ricorso inammissibile: 74enne condannato per mafia ed estorsione resta in carcereLa difesa aveva chiesto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà Ricorso inammissibile,... Roma: controlli su detenzione e porto d’armi a Monterotondo, 12 persone diffidateControlli intensificati a Monterotondo: 12 persone diffidate per irregolarità nella detenzione di armi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Accusato di aver barato con i Monopoli: assolto, ma aveva dovuto chiudere la tabaccheria; La condanna ad Ahmad Salem e il terrorismo della parola; Condanna per spaccio ad Avellino, ma il 22enne torna libero; Dal Libano al processo in Molise: il caso del palestinese Salem, condannato per terrorismo. Condannato per narcotraffico nel clan Massimino, il tribunale conferma: può restare a casaPotrà curarsi a casa per i prossimi diciotto mesi. Il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, presieduto da Renata Fulvia Giunta, ha confermato la detenzione domiciliare per Sergio Cusumano, 62 ... agrigentonotizie.it Arrestato a San Vincenzo: 35enne condannato per evasione e spaccioI Carabinieri di San Vincenzo arrestano un 35enne condannato per evasione, resistenza, ricettazione e spaccio. Trasferito in carcere per espiare la pena residua. lamilano.it Lo scrittore algerino è stato condannato da un tribunale di Orano, e colpito da un mandato di arresto internazionale - facebook.com facebook Shiva condannato per la rissa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) #shiva x.com