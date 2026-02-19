Roma | controlli su detenzione e porto d’armi a Monterotondo 12 persone diffidate
A Monterotondo, i carabinieri hanno sequestrato diverse armi e controllato 12 persone in dieci giorni, causando la loro diffida. La serie di controlli si è concentrata sulla verifica delle armi detenute illegalmente e sui permessi di porto d’armi. Durante le operazioni, sono state trovate armi non denunciate e sono stati fermati soggetti sospettati di attività illecite. La polizia locale ha intensificato i controlli nelle zone più a rischio, rafforzando la sicurezza del quartiere. Le autorità proseguono con le verifiche per prevenire eventuali incidenti.
Sono 12 le persone che sono state diffidate a seguito dei controlli effettuati negli ultimi dieci giorni dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, riguardanti il porto e la detenzione di armi. Nel corso di questa operazione, che ha interessato tutti i 16 Comuni del territorio, sono state controllate un totale di 141 persone e verificate 662 armi. I militari dell’Arma hanno focalizzato la loro attenzione sulle modalità di custodia delle armi e del relativo munizionamento, sulla regolarità della documentazione amministrativa e sul mantenimento dei requisiti soggettivi, sia morali che giudiziari, necessari per il possesso di armi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Monterotondo. Controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme su detenzione e porto di armi. Ritirati 6 fucili e 2 pistole. Consegnati all’Arma spontaneamente 4 fucili, 7 pistole e 300 munizioniA Monterotondo, i Carabinieri hanno sequestrato sei fucili e due pistole dopo controlli rigorosi sulla legittima detenzione di armi.
Leggi anche: Controlli straordinari nel territorio: identificate oltre 350 persone, sei denunce per rissa e porto abusivo d’armiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quarticciolo: scappa al controllo e prova ad investire un carabiniere, in tasca della cocaina; Controlli sulle armi in Val di Sole. Individuato chi a capodanno ha sparato ad una telecamera; Controlli straordinari a Schio: i Carabinieri setacciano il centro storico, un arresto e denunce; ROMA – D’INTESA CON LE PROCURE ORDINARIA E PER I MINORENNI DI ROMA, CARABINIERI DANNO ESECUZIONE A DECRETI DI PERQUISIZIONE NEI CONFRONTI DI DUE CITTADINI ITALIANI, DI CUI UNO MINORE DI ANNI 18, INDIZIATI DEI REA.
Roma: controlli movida, quattro arresti e due denunce nel quartiere BravettaControlli straordinari contro la mala movida a Roma: arresti e denunce nel quartiere Bravetta. romadailynews.it
Roma: controlli in zona Termini, arrestato 35enne per spaccio di drogaProseguono i controlli finalizzati a combattere il degrado da parte della Polizia locale di Roma, con particolare attenzione rivolta alla zona della stazione Termini. Ieri pomeriggio, una pattuglia de ... romadailynews.it
controlli straordinari della Polizia di Stato, interventi della Polizia Locale di Roma Capitale e misure cautelari della Magistratura: dalla metro Cornelia all’autostrada A1 in territorio di Valmontone fino a Ponte di Nona e Civitavecchia, giornata intensa sul fronte d facebook
BREAKING – #Roma, l’esito dei controlli e i tempi di recupero per #Wesley! E come sta #Dybala x.com