Roma | controlli su detenzione e porto d’armi a Monterotondo 12 persone diffidate

Sono 12 le persone che sono state diffidate a seguito dei controlli effettuati negli ultimi dieci giorni dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, riguardanti il porto e la detenzione di armi. Nel corso di questa operazione, che ha interessato tutti i 16 Comuni del territorio, sono state controllate un totale di 141 persone e verificate 662 armi. I militari dell’Arma hanno focalizzato la loro attenzione sulle modalità di custodia delle armi e del relativo munizionamento, sulla regolarità della documentazione amministrativa e sul mantenimento dei requisiti soggettivi, sia morali che giudiziari, necessari per il possesso di armi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Monterotondo. Controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme su detenzione e porto di armi. Ritirati 6 fucili e 2 pistole. Consegnati all’Arma spontaneamente 4 fucili, 7 pistole e 300 munizioniA Monterotondo, i Carabinieri hanno sequestrato sei fucili e due pistole dopo controlli rigorosi sulla legittima detenzione di armi.

