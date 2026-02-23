Ricorso inammissibile | 74enne condannato per mafia ed estorsione resta in carcere

La difesa aveva chiesto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà Ricorso inammissibile, lo ha deciso la Cassazione e Calogero Piombo, 74 anni di Camastra, condannato nel 2023 a 13 anni e 6 mesi di reclusione, resta in carcere. Lo riporta il quotidiano La Sicilia. Per lui, la difesa aveva chiesto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà. L'anziano, nel 2023 appunto, era stato ritenuto colpevole dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentativo continuato di estorsione in concorso e rapina aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Gianni Alemanno resta in carcere: ricorso «inammissibile»Gianni Alemanno continuerà a scontare la detenzione in carcere, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, giudicandolo inammissibile.

Antonella Bundu non entrerà in consiglio. Il Tar ha ritenuto inammissibile il suo ricorso, che si basava sulla possibilità di attribuire i voti espressi alla sola candidata anche alla lista. «Non è ovviamente finita qui, sapremo far valere le nostre ragioni nei prossimi - facebook.com facebook