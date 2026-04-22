Un istituto di ricerca e cura ha aperto un concorso pubblico a Roma per l’assunzione di 59 professionisti, tra fisioterapisti, terapisti e logopedisti. La selezione riguarda posizioni a tempo indeterminato e a tempo pieno. La scadenza per presentare le domande è stata annunciata di recente. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono stati resi noti dall’ente organizzatore.

L’istituto Santa Lucia per il ricovero e cura a carattere scientifico ha indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 59 professionisti da inserire a tempo pieno e indeterminato. La selezione riguarda diverse figure sanitarie e si inserisce nel contesto delle attività della Fondazione Santa Lucia Ircss, specializzata nella neuroriabilitazione e nella ricerca clinica. I posti disponibili e i profili richiesti. Il concorso prevede la copertura di 59 posti complessivi nell’area dei collaboratori professionali sanitari (categoria D), suddivisi tra i seguenti profili: 41 fisioterapisti;. 12 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso per fisioterapisti, terapisti e logopedisti a Roma: scadenza e requisiti

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