Concorso fisioterapisti all’Asl di Napoli quando sono prove e scadenza

L’Asl 3 Sud di Napoli ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di fisioterapisti. Le prove si svolgeranno in una data ancora da comunicare, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per una data prossima. Il concorso riguarda collaboratori professionali sanitari con questa qualifica.

L’ Asl 3 Sud di Napoli ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di collaboratori professionali sanitari con il profilo di fisioterapisti. Si tratta di una buona opportunità per coloro che desiderano esercitare la professione nella sanità pubblica con un contratto a tempo indeterminato. Il concorso è ovviamente rivolto a chi è laureato in fisioterapia. Come ogni selezione pubblica, i fisioterapisti saranno individuati attraverso la valutazione di esami e titoli. Di seguito tutti i dettagli su requisiti, scadenze e modalità di partecipazione. Quali sono i requisiti per partecipare. I requisiti generali sono gli stessi per tutti i concorsi pubblici: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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