Solofra Servizi SpA omologato il concordato preventivo

Il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo presentato dalla società Solofra Servizi S.p.A. con una sentenza datata 7 aprile 2026. La decisione riguarda il procedimento giudiziario aperto per la gestione della situazione finanziaria dell’azienda. La società si trova ora in una fase di ristrutturazione concordata con i creditori. La procedura giudiziaria ha avuto esito positivo con questa omologazione.

Con sentenza del 7 aprile 2026, il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Solofra Servizi S.p.A., segnando un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento della società. Dopo il voto favorevole espresso a larga maggioranza dai creditori nel dicembre 2025.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Realco verso il concordato preventivo: chiusura temporanea per il Sigma di via Gramsci a ParmaSono 13 i punti vendita che fanno capo a Realco in Emilia-Romagna per i quali è stata decisa la chiusura temporanea. Gruppo Realco in crisi, 1.500 persone a rischio: istanza di concordato preventivo in tribunaleReggio Emilia, 6 febbraio 2026 – Il Gruppo Realco, storica cooperativa della distribuzione con sede a Reggio Emilia e tra i soci fondatori del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Solofra Servizi S.p.A.: omologato il concordato preventivoCon sentenza del 7 aprile 2026, il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Solofra Servizi S.p.A., segnando un passaggio ... napolivillage.com Per salvare Solofra Servizi dal comune 150 mila euro ma dopo il sì del tribunalePer la Solofra Servizi in piena crisi si prova la strada del concordato in continuità. L’obiettivo è arrivare a fine anno alla presentazione in Tribunale del concordato in continuità. Per salvare la ... ilmattino.it