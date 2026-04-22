Un rappresentante locale ha commentato le recenti polemiche sui concerti in piazza, definendo la situazione a Genova come un esempio di “miracolo progressista”. Ha inoltre evidenziato come nel proprio territorio tali eventi siano considerati normali, ma spesso siano oggetto di critiche quando organizzati altrove. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione riguardo alle modalità di valutazione e alle reazioni pubbliche di fronte a grandi eventi musicali in spazi pubblici.

È un po’ una risposta a tutta la ridda di polemiche che si è aperta sugli eventi – tra piazza Trento Trieste e Ariostea – e al contempo una denuncia sul doppio registro di valutazione a seconda di chi, quei grandi eventi, li organizza. È una curiosa dicotomia quella che si crea a distanza tra il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e la sindaca di Genova Silvia Salis. Il primo cittadino, ospite del talk di Radio Radio, è molto chiaro sul punto: "Fa riflettere – dichiara Fabbri alla radio romana – che iniziative analoghe, quando vengono realizzate in altre città, vengano definite ‘geniali’, come nel caso di Genova (il concerto di Charlotte De Witte ), mentre a Ferrara, dove questi eventi si svolgono da anni, veniamo sempre accolti da un sacco di critiche, per lo più pretestuose e strumentali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti in piazza, interviene Fabbri: "A Genova è ’miracolo progressista’. Da noi, dove è normalità, polemiche"

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