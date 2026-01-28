Si vola più in alto con Banca Reale Title sponsor dell’High Jump Indoor il grande meeting della Virtus

Questo sabato, il Campo Scuola Moreno Martini a Lucca si anima con il primo High Jump Indoor, un evento pensato e promosso dalla Virtus. La manifestazione promette di portare in alto gli atleti e gli spettatori, con la partecipazione di alcuni dei migliori saltatori e il title sponsor Banca Reale. La pista coperta si prepara a diventare il teatro di un pomeriggio di sport intenso e di sfide emozionanti.

Sarà un sabato all’insegna del grande sport quello in programma al Campo Scuola Moreno Martini (pista coperta), dove andrà in scena la prima edizione dell’ High Jump Indoor ideato e promosso dalla Virtus Lucca. Un meeting internazionale di salto in alto su invito al quale ha dato la propria adesione in qualità di “title sponsor“ Banca Reale. Una collaborazione di grandissimo spessore che accresce l’importanza della manifestazione dal valore assoluto inserita nel World Athletics Global Calendar Tour 2026 e organizzata dall’Atletica Virtus Lucca. Banca Reale, istituto di credito di Reale Group nato dall’integrazione tra il mondo assicurativo e quello finanziario, rappresenta una realtà giovane e dinamica che, coerentemente con la propria filosofia orientata alla creazione di valore per le persone e le comunità anche attraverso lo sport, ha scelto di associare il proprio nome all’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

READY TO FLY In pedana: DANIELE OTTAVIANI PB: 1.97 m Il 31 gennaio 2026 vola al 1ª Banca Reale Indoor High Jump – Lucca Tecnica. Potenza. Emozione. Banca Reale World Athletics Federazione Italiana di Atletica Leggera #highjump - facebook.com facebook