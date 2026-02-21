danneggia le auto con una pistola irregolare a vittoria vicino ragusa arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni ha sparato con un'arma irregolare contro alcune auto a Vittoria, vicino Ragusa, causando danni ai parabrezza. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo, trovandolo in possesso dell’arma non registrata. L’uomo ha ammesso di aver agito senza motivo preciso, mentre le vetture coinvolte erano ferme in strada. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti del quartiere. La ricerca di eventuali complici prosegue ancora.

Un arresto per detenzione illegale di arma, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 50 anni è stato fermato dopo essere stato identificato come autore del danneggiamento di un parabrezza. L’operazione è stata condotta a seguito della denuncia di una donna e ha portato al sequestro di una pistola con matricola abrasa. Paura a Vittoria, vicino Ragusa Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

