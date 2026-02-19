Caos in zona stazione 48enne lancia cassonetti in mezzo alla strada e danneggia un' auto parcheggiata | arrestato

Martedì 17 febbraio, un uomo di 48 anni ha scatenato il panico nella zona della stazione di Parma, danneggiando un’auto e creando disagi al traffico. La sua furia ha portato a lanciare cassonetti in mezzo alla strada, costringendo le auto a frenare bruscamente e rischiando incidenti. La scena si è sviluppata davanti a passanti e pendolari, che hanno assistito increduli alla scena. Alla fine, gli agenti lo hanno arrestato sul posto, mentre lui continuava a inveire e a inveire contro i veicoli.

I carabinieri lo hanno bloccato a fatica, l'uomo ha anche distrutto la cellula di sicurezza all'interno dell'auto che lo stava trasportando in caserma Caos nella zona della stazione ferroviaria di Parma, nel pomeriggio di martedì 17 febbraio, per un uomo di 48 anni che, in preda a un raptus, ha lanciato cassonetti sulla carreggiata mettendo a rischio gli automobilisti. I carabinieri lo hanno fermato proprio mentre sfogava la sua rabbia a pugni contro un’auto in sosta. Dopo essere stato immobilizzato a fatica è stato arrestato. Le accuse nei suoi confronti sono resistenza a pubblico ufficale e danneggiamento aggravato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

