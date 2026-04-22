A Borgo a Mozzano è stato introdotto il “Rifiutario”, una brochure che fornisce indicazioni sulla raccolta differenziata. Con questa iniziativa, si registra un aumento del 10% nella quantità di rifiuti differenziati. Il nuovo strumento mira a rendere più accessibili e semplici i conferimenti, facilitando così la corretta separazione dei materiali da riciclare. La pubblicazione si rivolge ai cittadini per migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti.

BORGO A MOZZANO Dieci punti percentuali in più di raccolta differenziata e un nuovo, importante, strumento per rendere i conferimenti accessibili e semplici: nasce a Borgo a Mozzano il “ Rifiutario ”, la brochure che guida la cittadinanza al riciclo. Le novità sono state raccontate in una conferenza stampa alla quale erano presenti l’assessore all’ambiente Silvia Valentini e il direttore generale di Ascit - Servizi ambientali, Roger Bizzarri. "Siamo particolarmente orgogliosi – commenta Valentini –. Da una parte infatti Borgo a Mozzano ha risposto con entusiasmo e serietà al cambiamento: la tariffa puntuale ha dato da subito buoni frutti e i risultati si vedono.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con il ’Rifiutario’ la differenziata è più semplice

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