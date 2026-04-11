Con il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane ottenere contanti è più semplice

Il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane permette di prelevare contanti in modo semplice e veloce. Basta recarsi in uno degli uffici postali aderenti e seguire le istruzioni fornite. Il servizio è pensato per chi ha bisogno di contanti senza dover utilizzare il bancomat o recarsi alla banca. In un’epoca in cui i pagamenti digitali sono sempre più diffusi, questa opzione offre un’alternativa pratica per ottenere denaro contante.

Ottenere contanti in modo rapido può sembrare un’impresa davvero ardua in un mondo che sta diventando sempre più digitale. Gli sportelli automatici, infatti, non sono sempre vicini e per molti cittadini e piccole imprese accedere rapidamente al denaro può diventare un problema concreto. Una soluzione pratica per ovviare a tale problema è il servizio “ Paga e Preleva” di Poste Italiane. Grazie a esso, infatti, è possibile prelevare contanti presso oltre 14.000 tabaccherie PuntoLi s abilitate senza dover necessariamente recarsi a un Atm. Si tratta quindi di un’alternativa pratica per chi necessita di comodità e sicurezza nelle operazioni quotidiane.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Con il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane, ottenere contanti è più semplice Poste Italiane estende il servizio passaporti a 5100 uffici postali, il servizio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 Undici nuove province e record di oltre 900 passaporti rilasciati in un solo giorno. Amazon amplia in Italia il servizio “Paga in contanti”: oltre 35.000 punti vendita disponibiliAmazon ha esteso in Italia la disponibilità del servizio “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”, che ora può contare su oltre 35. NO ERA UNA PASAJERA MÁS… ERA EL ENVÍO