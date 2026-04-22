Una nuova collezione di occhiali del marchio tedesco prende spunto dai toni mediterranei dell’isola delle Baleari. La proposta si ispira ai colori vivaci e alle atmosfere estive tipiche di Maiorca, con design pensati per adattarsi alle giornate soleggiate e alle atmosfere rilassate dell’isola. La collezione si rivolge a chi desidera un accessorio che rifletta l’ispirazione estiva e i paesaggi marini del Mediterraneo.

Uno scenario di serenità assoluta in cui la nuova linea eyewear diventa un manifesto di ottimismo e del piacere di sollevare lo sguardo verso nuovi orizzonti. Sotto la guida creativa di Marco Collavo, Director Design & Product Development Fielmann, il concetto che sottende la creatività della release «Guarda sempre in alto» diventa un invito sensoriale a vivere la stagione con estrema leggerezza e spensieratezza. A interpretare questo spirito molto positive vibes sul suolo spagnolo ci hanno pensato quattro talent internazionali: Giorgia Malerba, Bé Hà Nguyen, Linda Schulz e Nana Majos. Le abbiamo viste muoversi tra le varie location inforcando i modelli di punta e catturando l'essenza di una femminilità luminosa e spontanea, con il viso rivolto al sole e un sorriso sempre pronto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Con Fielmann a Maiorca sognando l'estate

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