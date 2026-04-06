Dall’inverno all’estate in pochi giorni | Pasquetta con anticipo d’estate

Tra il 26 marzo e Pasquetta, le temperature in Romagna sono salite rapidamente, passando da un clima ancora invernale a condizioni tipiche dell’estate. Nei giorni più caldi, le massime hanno raggiunto tra i 25 e i 27°C, con la costa che ha registrato valori più bassi a causa dell’effetto mitigatore del mare ancora freddo. Questa variazione repentina ha portato un’ondata di caldo anticipato rispetto alla tradizionale stagione primaverile.

Dal colpo di coda dell’inverno del 26 marzo al profumo di inizio estate di Pasquetta. “Le temperature massime registrate in Romagna sono oscillate tra 25 e 27°C ad eccezione della costa che risente dell’effetto mitigatore del mare, ancora freddino all’inizio della primavera come da copione - spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Sono valori climatologicamente tipici della terza decade di maggioprima decade di giugno. “Tuttavia non si tratta di record: nell’infuocato 9 aprile 2011 si superarono i 30°C praticamente ovunque con un picco assoluto di 33,2°C a Rocca San Casciano - afferma Randi -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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