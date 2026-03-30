Una docente rimasta ferita gravemente in seguito a un episodio di violenza in un istituto scolastico ha lasciato l’ospedale. Durante le operazioni di soccorso, si è verificata una pesante emorragia, e la professionista è stata trasportata in eliambulanza. La donna ha dichiarato che un altro studente le ha salvato la vita, e il ministro dell’istruzione ha annunciato che intende premiare lo studente coraggioso.

L’accoltellamento, l’emorragia potentissima, i soccorsi, il trasporto in eliambulanza e la paura di non farcela. Chiara Mocchi, la professoressa di francese della scuola media di Trescore Balneario aggredita a pugnalata da un suo studente di 13 anni mercoledì scorso, affida al legale, Angelo Lino Murtas, una lettera-testimonianza della tragica avventura. Dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la docente si dice pronta a tornare a scuola al più presto. E ringrazia l’alunno che è intervenuto mentre era a terra sanguinante e le ha salvato la vita. Esce dall’ospedale la prof aggredita da uno studente tredicenne. A dare la notizia delle dimissioni è il suo avvocato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Esce dall’ospedale la prof accoltellata: “Un altro alunno mi ha salvato la vita”. Valditara vuole premiare lo studente coraggioso

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