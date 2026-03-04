Comunicato Stampa | Sesta commissione parere favorevole a Defr 2026-28 e Nota di Aggiornamento

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha espresso un parere favorevole sul Documento di Economia e Finanza regionale 2026-2028 e sulla Nota di Aggiornamento. La decisione è stata approvata durante una riunione presieduta da Enoch Soranzo di Fratelli d’Italia. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui passaggi successivi è stato comunicato.

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, e gli assessori regionali Valeria Mantovan e Paola Roma, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-28 e alla sua Nota di Aggiornamento. Il provvedimento può così tornare nella Prima commissione consiliare, ove si trova incardinata, per la prosecuzione dell'iter istruttorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

