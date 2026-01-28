Comunicato Stampa | Sesta commissione - Illustrati tre progetti di legge

La prima seduta della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si è svolta oggi dopo l’insediamento ufficiale del 12 gennaio. Alla riunione, presieduta da Enoch Soranzo di Fratelli d’Italia, hanno presentato tre progetti di legge su istruzione, formazione e cultura. La discussione si è concentrata sulle proposte di legge che riguardano le materie di competenza della commissione, tra cui anche turismo e sport. Con questo primo impegno, i consiglieri hanno avviato il percorso per approvare nuove norme che interesseranno diverse aree fondamentali per la

Nel corso della seduta odierna della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto - la prima dopo l'insediamento ufficiale del 12 gennaio - presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), sono stati presentati tre progetti di legge di iniziativa consiliare relativi alle materie di competenza della stessa Commissione: istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport.

