Comunicato Stampa | ‘La caduta Cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995' di Andrea Vezzaro

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è svolta la presentazione del libro di Andrea Vezzaro, intitolato ‘La caduta. Cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995’. La consigliera regionale Chiara Luisetto, appartenente al Partito Democratico, ha introdotto il volume davanti a un pubblico di giornalisti e rappresentanti istituzionali. L’evento si è concentrato sulla narrazione degli eventi che hanno segnato quel periodo storico.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Chiara Luisetto (Pd) ha presentato il libro di Andrea Vezzaro ‘La caduta. Cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995', Ronzani Editore. Erano presenti anche i consiglieri regionali Anna Maria Bigon, Gianpaolo Trevisi e Alessandro Del Bianco (Pd), Jacopo Maltaruro (FI). In base alle fonti disponibili, il libro ricostruisce in forma di cronaca ravvicinata il passaggio dall'ultima segreteria di Mino Martinazzoli alla nascita del Partito Popolare Italiano, fino alle successive rotture interne e alla dispersione dei filoni democristiani in più soggetti politici.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘La caduta. Cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995', di Andrea Vezzaro Notizie correlate Fu sindaco dal 1993 al 1995: Castrocaro piange la scomparsa di Franco CavaliereLe esequie sono previste per martedì 3 febbraio, con la messa alle 14 nella Chiesa di Santa Maria del Porto a Ravenna e successivo trasferimento a... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Alberi a rischio caduta, il sindaco Cosimo Cannito ordina l’abbattimento; Comunicato Stampa: Operazione delle Forze dell’Ordine a Padova; Tragedia a Bisceglie, R.A.D.I.C.I: Il vero responsabile è la gestione del verde nelle nostre città; Il bilancio dello stabilimento Denso di San Salvo lascia ben sperare. Comunicato Stampa: ‘La caduta. Cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995', di Andrea VezzaroOggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Chiara Luisetto (Pd) ha presentato il libro di Andrea Vezzaro ‘La caduta. Cronache sulla diaspora democristiana ... iltempo.it Comunicato Stampa Bologna Città 30: torniamo alla normalità di una città che si prende cura delle persone Il nostro comitato Bologna 30 si è incontrato questa mattina per celebrare, con gioia, un ritorno alla normalità che per noi ha un significato preciso: una - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com