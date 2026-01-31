Fu sindaco dal 1993 al 1995 | Castrocaro piange la scomparsa di Franco Cavaliere

Castrocaro piange la scomparsa di Franco Cavaliere, ex sindaco dal 1993 al 1995, morto all’età di 80 anni. La città si stringe intorno alla famiglia e ai ricordi di un uomo che ha guidato il paese negli anni Novanta. La notizia si diffonde rapidamente tra i residenti, molti dei quali ricordano con affetto il suo impegno e la sua presenza.

Le esequie sono previste per martedì 3 febbraio, con la messa alle 14 nella Chiesa di Santa Maria del Porto a Ravenna e successivo trasferimento a Castrocaro Terme È scomparso all'età di 80 anni Franco Cavaliere, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 1993 al 1995. Di madre castrocarese, riposerà nel cimitero della località termale. Le esequie sono previste per martedì 3 febbraio, con la messa alle 14 nella Chiesa di Santa Maria del Porto a Ravenna e successivo trasferimento a Castrocaro Terme. Alla famiglia le condoglianze dell'Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole per voce del primo cittadino Francesco Billi: “Appresa la notizia della scomparsa dell'ex sindaco Franco Cavaliere, partecipiamo al lutto della famiglia in questo momento di tristezza e dolore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Penne ricorda con tristezza Lino Sardini, figura nota nella comunità locale per aver gestito uno storico bar.

