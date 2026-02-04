Comunicato Stampa | CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta Identità Comunali case e studi di illustri del Veneto

Nella seduta di oggi, la Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha esaminato tre proposte di legge presentate dai consiglieri. Si tratta di iniziative che riguardano la tutela della Pianura veneta, l’identità comunale e la tutela di case e studi di figure illustri del Veneto. La discussione si è svolta sotto la guida del presidente Enoch Soranzo, con la partecipazione dei rappresentanti di maggioranza e opposizione.

(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026 - Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), tre Progetti di legge d'iniziativa consiliare.

