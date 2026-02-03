Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA; CIDIM; GRANDE SUCCESSO PER IL TOUR DELLA NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSO

La nuova orchestra da camera di Ferruccio Buso ha appena concluso il suo tour con un successo che ha sorpreso molti. In diverse città italiane, i musicisti hanno riscosso applausi calorosi e tutte le date sono andate sold out. Buso ha diretto con energia e passione, lasciando il pubblico senza parole. Ora si pensa già a nuove date e a un possibile disco dal vivo.

