Comune sciolto per camorra Marino al Tar contro il decreto del Ministero

Depositate memorie per 'smontare' il provvedimento, l'Avvocatura dello Stato non replica. Da Aspromonte atti e documenti a sostegno Si è celebrata dinanzi alla prima sezione del Tar del Lazio l’udienza sullo scioglimento del consiglio comunale di Caserta per infiltrazioni mafiose. A impugnare il provvedimento l’ex sindaco Carlo Marino, insieme agli ex consiglieri Massimo Russo e Michele Picozzi, rappresentati dagli avvocati Lorenzo Lentini e Aristide Police. I legali hanno depositato memorie difensive con cui hanno provato a ‘smontare’ le motivazioni del Ministero e ribadito la posizione degli ex amministratori che, sin da subito, hanno ritenuto ‘ingiusto’ il provvedimento di scioglimento. La decisione della corte, presieduta dal giudice Roberto Politi, è attesa per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Caserta, sciolto il Comune per infiltrazioni camorra, il sindaco Marino: Atto contro la cittàIl Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha sciolto il Comune di Caserta per condizionamenti della criminalità organizzata. La decisione, presa nel Cdm dopo ... napoli.repubblica.it

Caserta, comune sciolto per infiltrazioni di camorra: Carlo Marino lascia l'Anci CampaniaAll'indomani dello scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche, deciso dal Consiglio dei Ministri, il sindaco di Caserta Carlo Marino conferma la volontà di ricorrere al Tar del Lazio ... ilmattino.it

