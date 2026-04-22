Nelle discussioni sulle prossime elezioni comunali, le coalizioni si scontrano su alcune scelte chiave. Un rappresentante della coalizione di centrodestra ha espresso la preferenza di non candidare politici, sostenendo l'importanza di un candidato proveniente dalla società civile. Nel frattempo, i partiti di sinistra e i Verdi continuano a confrontarsi su temi internazionali, in particolare sulla questione di Israele.

Niente politici, meglio puntare su un candidato sindaco proveniente dalla società civile. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini offre una sponda a Forza Italia, da sempre sulla linea "apriamo alla società civile" e frena sull’ipotesi, fortemente sostenuta dal presidente del Senato e dirigente di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi come frontman del centrodestra alle elezioni comunali del 2027. Interpellato sul nome di Lupi a margine di una visita al Salone del Mobile, Salvini rilancia sul nome, ancora sconosciuto però, di un candidato sindaco della società civile: "Ho incontrato diverse persone che si sono messe a disposizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali, tensione nelle coalizioni. Salvini frena su Lupi: no ai politici. Azione e Verdi litigano su Israele

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