Terni su Unicoop Etruria Ast e teatro Verdi tre consigli comunali aperti

Questa settimana a Terni si svolgeranno tre consigli comunali aperti, tutti dedicati a questioni importanti per la città. Si discuterà di temi che riguardano il presente e il futuro di Terni, coinvolgendo cittadini e amministratori. Le riunioni si terranno presso Unicoop Etruria, Ast e il teatro Verdi, offrendo uno spazio pubblico per ascoltare e confrontarsi sui problemi più urgenti.

Le tre fondamentali tematiche verranno affrontate in occasioni pubbliche. Il commento del consigliere Pastura al consiglio aperto sulla vertenza Superconti Tre tematiche fondamentali per il presente e il futuro della città di Terni verranno affrontate in tre consigli comunali aperti. Infatti, la presidente Sara Francescangeli ha comunicato tre nuovi appuntamenti per le prossime settimane. Il primo sarà lunedì 23 febbraio, dalle ore 9.30 a Palazzo Spada, per trattare l'ordine del giorno relativo alla Vertenza Unicoop TirrenoEtruria - Superconti. Quest'ultima riguarda la chiusura di quattro punti vendita in provincia di Terni, con decine di posti di lavoro a rischio.

