Comunali Mimmo Battaglia nello sguardo di Martina | Mio padre mette il cuore in tutto quello che fa
Durante le campagne elettorali e nel suo ruolo di sindaco facente funzione, Domenico Battaglia riceve spesso sostegno dalla famiglia. Recentemente, una persona vicina ha commentato il suo impegno, sottolineando come il padre metta passione in ogni attività. La volontà di mantenere la fascia tricolore continua ad accompagnarlo, tra impegni istituzionali e la presenza quotidiana dei familiari.
Tra il lavoro istituzionale di sindaco facente funzioni e la campagna elettorale con l'aspirazione di continuare a indossare la fascia tricolore da titolare, Domenico Battaglia trova sempre accanto la sua famiglia. Con loro ha voluto staccare la spina nel giorno di Pasqua per ricaricarsi di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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