Comunali Mimmo Battaglia nello sguardo di Martina | Mio padre mette il cuore in tutto quello che fa

Durante le campagne elettorali e nel suo ruolo di sindaco facente funzione, Domenico Battaglia riceve spesso sostegno dalla famiglia. Recentemente, una persona vicina ha commentato il suo impegno, sottolineando come il padre metta passione in ogni attività. La volontà di mantenere la fascia tricolore continua ad accompagnarlo, tra impegni istituzionali e la presenza quotidiana dei familiari.