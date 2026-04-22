Compra la droga e scappa | scatta la nuova norma del Decreto sicurezza e viene denunciato

Nella giornata del 22 aprile 2026, a Bologna, un uomo è stato arrestato mentre vendeva droga. Un acquirente, invece, è stato fermato dopo un inseguimento lungo alcune strade della Bolognina. In seguito alle verifiche, l’acquirente è stato denunciato in base alla nuova normativa del Decreto sicurezza e gli è stata revocata la patente. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Bologna, 22 aprile 2026 – Un pusher beccato ‘al lavoro’ e arrestato, e un acquirente – che ha dato vita a un inseguimento pericoloso lungo alcune vie della Bolognina – denunciato in applicazione del nuovo Decreto sicurezza e rimasto senza patente. L’episodio risale alla scorsa settimana, quando la polizia di Stato ha arrestato uno spacciatore, cittadino marocchino di 25 anni, e ha anche denunciato un suo cliente al termine di un inseguimento che ha messo in pericolo pedoni e ciclisti. Cosa è successo: la cessione di cocaina . Gli agenti della Squadra mobile hanno notato un pusher effettuare alcune cessioni di cocaina in via Jacopo di Paolo. Per questo hanno deciso di seguire i suoi spostamenti: lo spacciatore entrava in alcuni capannoni della via, raggiungeva la recinzione che confina con la ferrovia e poi si allontanava di nuovo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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