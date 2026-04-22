Compleanno Carrera gli auguri della Juventus all’ex difensore bianconero – FOTO

La Juventus ha pubblicato sui social un messaggio di auguri in occasione del compleanno di un ex difensore della squadra. La società ha condiviso una foto per celebrare il traguardo dell'ex giocatore, che ha vestito la maglia bianconera in passato. La comunicazione è stata accompagnata da un breve messaggio dedicato al festeggiato. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

di Francesco Spagnolo Compleanno Carrera, la Juve sui social ha fatto gli auguri all’ex difensore bianconero. La carriera a Torino si è divisa fra campo e panchina. Il mondo bianconero si stringe oggi attorno a una figura che ha saputo incarnare, in epoche diverse e con ruoli differenti, lo spirito più autentico della Vecchia Signora. La ricorrenza del compleanno di Carrera non è infatti un semplice passaggio sul calendario, ma l’occasione per celebrare un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita professionale ai colori di Madama. Massimo Carrera spegne oggi 62 candeline e la società ha voluto omaggiarlo con un messaggio affettuoso attraverso i propri canali social ufficiali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Carrera, gli auguri della Juventus all’ex difensore bianconero – FOTO Notizie correlate Compleanno Benatia, gli auguri della Juventus al suo ex difensore centrale – FOTOdi Angelo CiarlettaCompleanno Benatia, la società bianconera fa gli auguri al suo ex difensore centrale per le sue 39 candeline. Compleanno Pogba, gli auguri della Juve all’ex centrocampista bianconero – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Pogba, il centrocampista francese compie gli anni e la Juventus sui social ha fatto gli auguri al proprio ex... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Buon compleanno Anna Falchi, Fiorenza Cossotto, Magdi Allam. La Juventus su X augura buon compleanno a Massimo CarreraLa Juventus, sul proprio account X, augura buon compleanno a Massimo Carrera, ex difensore e membro dello staff tecnico del club bianconero, che compie oggi 62 anni. Carrera, da ... tuttojuve.com Buon compleanno Anna Falchi, Fiorenza Cossotto, Magdi AllamPersonaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ... romadailynews.it