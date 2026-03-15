Compleanno Pogba gli auguri della Juve all’ex centrocampista bianconero – FOTO

La Juventus ha pubblicato sui social gli auguri di compleanno a Paul Pogba, ex centrocampista della squadra, in occasione del suo compleanno. La società ha condiviso una foto per celebrare l'evento, rivolgendo i propri auguri al giocatore francese. Pogba, che ha giocato per la Juventus in passato, compie gli anni e l'episodio è stato condiviso sui canali ufficiali del club.

Compleanno Pogba, il centrocampista francese compie gli anni e la Juventus sui social ha fatto gli auguri al proprio ex giocatore. I dettagli. Oggi il mondo bianconero si stringe attorno al suo “Polpo”, celebrando con affetto il compleanno di Pogba. Nonostante la separazione avvenuta negli anni scorsi, il legame tra il centrocampista francese e i suoi tifosi resta indissolubile, segnato da ricordi di giocate spettacolari e gol indimenticabili che hanno scritto la storia recente del club. In occasione del compleanno Pogba, i social sono stati invasi da messaggi di supporto, ricordando come la sua fisicità e la sua tecnica abbiano ridefinito il ruolo del centrocampista moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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