Compleanno Benatia gli auguri della Juventus al suo ex difensore centrale – FOTO

La società calcistica ha rivolto gli auguri a un ex difensore centrale in occasione del suo 39º compleanno. La notizia è accompagnata da una foto pubblicata sui canali ufficiali. Il giocatore ha vestito la maglia della squadra in passato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla celebrazione o ad eventuali messaggi diretti.

di Angelo Ciarletta Compleanno Benatia, la società bianconera fa gli auguri al suo ex difensore centrale per le sue 39 candeline. Ecco il messaggio del club. La Juve celebra oggi una ricorrenza speciale legata a uno dei protagonisti della sua recente storia difensiva. Medhi Benatia spegne oggi 39 candeline ricevendo l’omaggio della società torinese. ULTIMISSIME JUVE LIVE Come riportato dai canali ufficiali del club su X, la dirigenza ha voluto dedicare un messaggio d’auguri al calciatore che ha vestito la maglia bianconera per due anni e mezzo. L’esperienza a Torino del centrale è stata caratterizzata da numerosi successi. Arrivato per rinforzare il pacchetto arretrato, il difensore ha collezionato trofei nazionali e prestazioni solide, diventando un punto di riferimento per lo spogliatoio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Benatia, gli auguri della Juventus al suo ex difensore centrale – FOTO Notizie correlate Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: il messaggio sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: vediamo il messaggio del club bianconero sui social... Compleanno Padoin, gli auguri della Juventus sui social al tecnico della Primavera – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Padoin, gli auguri della Juventus sui social al tecnico della squadra Primavera.